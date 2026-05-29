На Одещині викрили організатора втечі ухилянта до Молдови

Прикордонники Білгород-Дністровського загону викрили 40-річного жителя Одещини, який організував переправлення порушника до Молдови.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Ухилянт мав втікти через транзитну ділянку траси Одеса – Рені.
За 8 000 тисяч доларів клієнт отримав “пакет”: вживане авто, розроблений маршрут і супровід на всіх етапах.
Знайомий організатора пройшов контроль, після чого порушник пересів за кермо і рушив до кордону.
Прикордонники зупинили авто на контрольному посту. Організатору повідомлено про підозру за статтею про незаконне переправлення осіб через кордон.