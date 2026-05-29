Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
ГоловнаСуспільствоЖиття

СБУ викрила спробу РФ переправити до Одеси ударний дрон для теракту

Ділки заховали засоби ураження серед оптової партії тютюнових виробів, які нелегально переправляли через акваторію Чорного моря з тимчасово окупованої Абхазії.

СБУ викрила спробу РФ переправити до Одеси ударний дрон для теракту
Переправити хотіли ударний безпілотник на оптоволоконному управлінні з вибухівкою

СБУ затримала контрабандистів, які на замовлення ФСБ Росії намагалися переправити до Одеси ударний безпілотник на оптоволоконному управлінні з вибухівкою.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

За матеріалами справи, ділки заховали засоби ураження серед оптової партії тютюнових виробів, які нелегально переправляли через акваторію Чорного моря з тимчасово окупованої Абхазії.

Реклама

Маршрут контрабандистів пролягав у напрямку нейтральних вод у районі острова Зміїний, де їхній товар перевантажували з основного судна на маломірні катери, щоб приховано доставити до одеського узбережжя.

Співробітники СБУ поетапно задокументували кожен крок фігурантів і затримали 4-х зловмисників “на гарячому”, коли вони доправили підакцизну продукцію з бойовими засобами ураження в район одеського порту.

Як встановило розслідування, організатором контрабандного каналу є одеський підприємець, який перебуває за кордоном і займається нелегальним бізнесом у тимчасово окупованій Абхазії. В обмін на “дозвіл” займатися контрабандою на Кавказі він пішов на співпрацю з ФСБ.

На замовлення російських спецслужбістів фігурант погодився доставити в Одесу ударний дрон.

До незаконної діяльності він залучив трьох ділків з Одеси та місцевого прикордонника, який мав забезпечити безперешкодне проходження суден фігурантів до узбережжя обласного центру.

Крім цього, на зворотному шляху зловмисники мали забрати з міста брата організатора каналу і морськими плавзасобами вивезти його за межі України.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинів за контрабанду зброї та підакцизних товарів, а також оголошення про підозру іншим учасникам протиправної схеми. 

Організатору схеми готується заочне повідомлення про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies