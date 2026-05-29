СБУ викрила спробу РФ переправити до Одеси ударний дрон для теракту

СБУ затримала контрабандистів, які на замовлення ФСБ Росії намагалися переправити до Одеси ударний безпілотник на оптоволоконному управлінні з вибухівкою.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

За матеріалами справи, ділки заховали засоби ураження серед оптової партії тютюнових виробів, які нелегально переправляли через акваторію Чорного моря з тимчасово окупованої Абхазії.

Маршрут контрабандистів пролягав у напрямку нейтральних вод у районі острова Зміїний, де їхній товар перевантажували з основного судна на маломірні катери, щоб приховано доставити до одеського узбережжя.

Співробітники СБУ поетапно задокументували кожен крок фігурантів і затримали 4-х зловмисників “на гарячому”, коли вони доправили підакцизну продукцію з бойовими засобами ураження в район одеського порту.

Як встановило розслідування, організатором контрабандного каналу є одеський підприємець, який перебуває за кордоном і займається нелегальним бізнесом у тимчасово окупованій Абхазії. В обмін на “дозвіл” займатися контрабандою на Кавказі він пішов на співпрацю з ФСБ.

На замовлення російських спецслужбістів фігурант погодився доставити в Одесу ударний дрон.

До незаконної діяльності він залучив трьох ділків з Одеси та місцевого прикордонника, який мав забезпечити безперешкодне проходження суден фігурантів до узбережжя обласного центру.

Крім цього, на зворотному шляху зловмисники мали забрати з міста брата організатора каналу і морськими плавзасобами вивезти його за межі України.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинів за контрабанду зброї та підакцизних товарів, а також оголошення про підозру іншим учасникам протиправної схеми.

Організатору схеми готується заочне повідомлення про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.