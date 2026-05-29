Оголошено понад 180 підозр у схемах ухилення від мобілізації через ТЦК та ВЛК

Поліцейські оголосили понад 180 підозр у схемах ухилення від мобілізації через ТЦК та ВЛК, йдеться у пресрелізі Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Від початку 2026 року працівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції викрили десятки фактів зловживань у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також у військово-лікарських комісіях і експертних командах з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО).

Йдеться про схеми уникнення військового призову та одержання за вирішення мобілізаційного питання неправомірної вигоди. Вартість доходила до 25 000 доларів.

Упродовж перших пʼяти місяців цього року за фактами протиправної діяльності працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зареєстровано 44 кримінальні провадження, у межах яких 65 особам вже повідомлено про підозру. 36 стосуються ВЛК, а 29 стосуються представників ЕКОПФО (МСЕК).

У межах розслідувань поліцейські повідомили про підозру 123 особам. Зокрема, задокументовано діяльність 7 організованих злочинних груп, які займалися незаконним оформленням документів про непридатність до військової служби, встановленням фіктивних груп та внесенням неправдивих відомостей до медичних документів і державних електронних систем.

До суду нині скеровано 40 обвинувальних актів відносно 51 особи, а за результатами розгляду кримінальних проваджень уже винесено 23 вироки.

Серед останніх задокументованих схем – організація незаконного “бронювання” та виїзду за кордон для військовозобов’язаних на чолі з кримінальним авторитетом в Одесі, викриття групи медиків на Кіровоградщині, які оформлювали фіктивні інвалідності, а також затримання на Черкащині військовослужбовця, який за 12 000 доларів обіцяв вплинути на рішення ВЛК щодо звільнення зі служби за станом здоров’я.