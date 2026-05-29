Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині внаслідок вибуху небезпечних знахідок постраждали 3 людини, у тому числі діти

Вибухи сталися у місті Ізюм та селищі Савинці.

На Харківщині внаслідок вибуху небезпечних знахідок постраждали 3 людини, у тому числі діти
Фото: З відкритих джерел

На Харківщині внаслідок вибуху знайдених предметів постраждали 3 людини, повідомляє ДСНС. 

У місті Ізюм внаслідок вибуху російського БпЛА постраждав чоловік, 1995 року народження. За попередніми даними, вибух стався у нього в руках. Постраждалий перебуває в лікарні у важкому стані.

У селищі Савинці Ізюмського району стався вибух невідомого предмета у лісосмузі: постраждали двоє 16-річних підлітків - юнак та дівчина. Їх госпіталізували до медзакладу.

Усі обставини цих подій встановлюють правоохоронці.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies