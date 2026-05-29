На Харківщині внаслідок вибуху небезпечних знахідок постраждали 3 людини, у тому числі діти

Вибухи сталися у місті Ізюм та селищі Савинці.

На Харківщині внаслідок вибуху знайдених предметів постраждали 3 людини, повідомляє ДСНС.

У місті Ізюм внаслідок вибуху російського БпЛА постраждав чоловік, 1995 року народження. За попередніми даними, вибух стався у нього в руках. Постраждалий перебуває в лікарні у важкому стані.

У селищі Савинці Ізюмського району стався вибух невідомого предмета у лісосмузі: постраждали двоє 16-річних підлітків - юнак та дівчина. Їх госпіталізували до медзакладу.

Усі обставини цих подій встановлюють правоохоронці.