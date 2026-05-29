Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Сибіга: Європа має взяти на себе конкретні напрями мирних переговорів – від аеропортного перемир’я до гуманітарних коридорів

Серед інших варіантів – ядерна безпека, захист ЗАЕС, гуманітарні кроки, повернення цивільних заручників або гуманітарні коридори.

Сибіга: Європа має взяти на себе конкретні напрями мирних переговорів – від аеропортного перемир’я до гуманітарних коридорів
Очільник українського МЗС Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Переговори на рівні делегацій досягли межі результативності – для прориву необхідна зустріч на рівні лідерів. Водночас Європа може посилити свою роль у мирному процесі, зосередившись на конкретних треках.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За словами міністра, американський трек залишається головним, проте Європа здатна його доповнити.

Реклама

«Бачимо можливість збільшення ролі Європи в мирних зусиллях – не замість американського треку, який залишається головним, а в доповнення. Пропонуємо Європі спрямувати зусилля на вирішення конкретних проблем», – сказав він.

Сибіга окреслив можливі напрями: різні формати припинення вогню – від «аеропортного перемир’я» до зупинки ударів по морських портах, енергетиці та водопостачанню. Серед інших варіантів – ядерна безпека, захист ЗАЕС, гуманітарні кроки, повернення цивільних заручників або гуманітарні коридори.

«Європа здатна відіграти роль, бо Європа має важелі впливу. Цього тижня я брав участь у неформальному засіданні міністрів ЄС та окреслив колегам ці сценарії», – зазначив міністр.

При цьому він підкреслив необхідність єдиної позиції: спершу має бути визначений чіткий мандат із широким представництвом, аби запобігти паралельним трекам.

«Росія не досягла та не досягне жодних стратегічних цілей у цій війні. За нами сьогодні весь світ – і зараз той момент, коли треба дотиснути Москву до миру. Мають бути створені умови, в яких агресор не матиме іншого вибору, окрім як припинити війну. Важелі для цього є», – заявив Сибіга.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies