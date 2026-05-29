Переговори на рівні делегацій досягли межі результативності – для прориву необхідна зустріч на рівні лідерів. Водночас Європа може посилити свою роль у мирному процесі, зосередившись на конкретних треках.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За словами міністра, американський трек залишається головним, проте Європа здатна його доповнити.

«Бачимо можливість збільшення ролі Європи в мирних зусиллях – не замість американського треку, який залишається головним, а в доповнення. Пропонуємо Європі спрямувати зусилля на вирішення конкретних проблем», – сказав він.

Сибіга окреслив можливі напрями: різні формати припинення вогню – від «аеропортного перемир’я» до зупинки ударів по морських портах, енергетиці та водопостачанню. Серед інших варіантів – ядерна безпека, захист ЗАЕС, гуманітарні кроки, повернення цивільних заручників або гуманітарні коридори.

«Європа здатна відіграти роль, бо Європа має важелі впливу. Цього тижня я брав участь у неформальному засіданні міністрів ЄС та окреслив колегам ці сценарії», – зазначив міністр.

При цьому він підкреслив необхідність єдиної позиції: спершу має бути визначений чіткий мандат із широким представництвом, аби запобігти паралельним трекам.

«Росія не досягла та не досягне жодних стратегічних цілей у цій війні. За нами сьогодні весь світ – і зараз той момент, коли треба дотиснути Москву до миру. Мають бути створені умови, в яких агресор не матиме іншого вибору, окрім як припинити війну. Важелі для цього є», – заявив Сибіга.