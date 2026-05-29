Переговори на рівні делегацій досягли межі результативності – для прориву необхідна зустріч на рівні лідерів. Водночас Європа може посилити свою роль у мирному процесі, зосередившись на конкретних треках.
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
За словами міністра, американський трек залишається головним, проте Європа здатна його доповнити.
«Бачимо можливість збільшення ролі Європи в мирних зусиллях – не замість американського треку, який залишається головним, а в доповнення. Пропонуємо Європі спрямувати зусилля на вирішення конкретних проблем», – сказав він.
Сибіга окреслив можливі напрями: різні формати припинення вогню – від «аеропортного перемир’я» до зупинки ударів по морських портах, енергетиці та водопостачанню. Серед інших варіантів – ядерна безпека, захист ЗАЕС, гуманітарні кроки, повернення цивільних заручників або гуманітарні коридори.
«Європа здатна відіграти роль, бо Європа має важелі впливу. Цього тижня я брав участь у неформальному засіданні міністрів ЄС та окреслив колегам ці сценарії», – зазначив міністр.
При цьому він підкреслив необхідність єдиної позиції: спершу має бути визначений чіткий мандат із широким представництвом, аби запобігти паралельним трекам.
«Росія не досягла та не досягне жодних стратегічних цілей у цій війні. За нами сьогодні весь світ – і зараз той момент, коли треба дотиснути Москву до миру. Мають бути створені умови, в яких агресор не матиме іншого вибору, окрім як припинити війну. Важелі для цього є», – заявив Сибіга.
- Висока представниця Європейського союзу Кая Каллас заявила, що Європейський союз не може бути посередником між Росією та Україною у мирних переговорах, тому ЄС що захищає інтереси Європи та України.
- У МЗС нещодавно підтвердили, що переговорний процес щодо завершення війни за лідерства США наразі перебуває на паузі. Через це Україна виступає за новий формат переговорів.
- Видання Financial Times також писало, що Путін і Зеленський "охололи" до перемовин за посередництва США. Водночас, зазначається, що Путін відхилив пропозиції європейського посередництва, а також прохання України про проведення перемовин на нейтральній території.
- Зеленський нещодавно провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Він наголосив, що Європа має бути в перемовинах із РФ.
- Очільник Кремля Владімір Путін припускав, що Герхард Шредер, який очолював уряд Німеччини у 1998–2005 роках, міг би представляти європейські країни на мирних переговорах. Раніше Шредер працював у російських державних енергетичних компаніях. На думку високопоставленої дипломатки ЄС Каї Каллас, Шредер не підходить для того, щоб представляти Європу на будь-яких мирних переговорах.
- Президент Литви Гітанас Науседа взагалі вважає, що немає сенсу вступати в діалог з Росією, поки вона не продемонструє готовність припинити війну в Україні.
- А президент Фінляндії Олександр Стубб запропонував європейським лідерам перейти до безпосередніх переговорів із Москвою. Він і минулого року говорив, що Європі потрібна своя команда для переговорів.