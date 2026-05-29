Уночі ворог бив ракетою і 232 ударними дронами

Є влучання балістики і 14 БпЛА, падіння уламків – на семи локаціях.

У ніч на 29 травня, починаючи з 18:00, Росія атакувала балістичною ракетою Іскандер-М/С-400 із Курської області, а також 232 ударними БпЛА типу Shahed, зокрема реактивними, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія". Била із російських напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ і окупованих Гвардійського та Чауди.

За попередньою інформацією станом на 8:30, ППО збила або подавила 217 дронів на півночі, півдні і сході країни. Атака триває, повідомили в Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки БпЛА) на 7 локаціях", – йдеться у повідомленні.

Результати відбиття атаки

Увечері та вночі Росія, серед іншого, атакувала акваторію Чорного моря. Біля берегів Одеської області ворог цілеспрямовано вдарив по трьох комерційних суднах, зокрема – Туреччини. Двоє моряків поранені.

Під час атаки один російський дрон залетів до Румунії і влучив там в багатоповерхівку. Сили НАТО піднімали в небо два винищувачі F-16, але дрон не збивали.