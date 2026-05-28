Головне за четвер, 28 травня: майже 190 боєзіткнень, літаки Gripen від Швеції, оновлене бачення армійської реформи

Україна закупить у Швеції 22 літаки Gripen JAS 39, поставити які зможуть до 2030 року. Ще 16 літаків модифікації C і D шведи передадуть з власних запасів упродовж десяти місяців.

Про угоду прем'єр-міністр Ульф Крістерссон повідомив на пресконференції з українським президентом. Крістерссон зазначив, що Україна захищає не лише себе, а й їх. Він підкреслив, що українська ППО потребує посилення. Країна передає Gripen саме для довготривалого захисту України.

“І також Україна закупить 22 нових модель Gripen серії Е”, – сказав він.

Реклама

Президент Володимир Зеленський назвав цей день історичним.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 28 травня на фронті від початку доби відбулося 189 бойових зіткнень.

Найбільше ворожих атак зафіксовано на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 28 травня – в новині.

Міністр оборони Михайло Федоров представив народним депутатам оновлене бачення армійської реформи.

Воно передбачає підвищення базового грошового забезпечення військовослужбовців з 20 до 30 тисяч гривень, виплати до 400 тисяч — для тих, хто служить на передньому краї, поетапний перехід на контрактну службу та початок демобілізації для тих, хто воює з 2014 або 2022 року.

Про це LB.ua розповіли учасники зустрічей.

Реклама

Цього тижня міністр провів серію зустрічей з нардепами. У понеділок, 25 травня,к він презентував зміни реформи армії народним депутатам з Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. 27 травня Федоров зустрівся з депутатами з різних фракцій, а 28 травня — зі «Слугою народу».

Більше інформації – в новині.

Україна продовжує чекати відповіді на листа, надісланого до США з проханням допомогти з протиповітряною обороною. Конгрес підтримує ці пропозиції, але Київ очікує на офіційні відповіді і від нього, і від Білого дому. У листі президента йшлося про те, що через війну в Ірані постачання ракет ППО ускладнилося, і дефіцит може вплинути на перебіг війни.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції в Швеції. Він пояснив, що шведські Gripen мають допомогти зі збиттям і ракет, і дронів, і у боротьбі з КАБами.

“Що стосується антибалістики. Поки що, ви знаєте, окрім Patriot немає. Є домовленості з Францією про SAMP/T, але це майбутні наші кроки. Сьогодні ми говоримо про Patriot. Виробляє їх тільки Америка, також у нас є хороші домовленості з Німеччиною, знову ж таки, стосовно майбутніх пакетів. Але нам треба жити зараз і людей берегти треба сьогодні. А сьогодні і зараз – це Сполучені Штати”, – сказав президент.

Докладніше – в новині.

Посли країн великої сімки (G7) заявили, що не покидатимуть Україну, незважаючи на російські погрози.

Представники G7 провели зустріч з міжнародними бізнес-асоціаціями в Україні, та обговорили шляхи покращення бізнес-клімату та інвестицій.

" Незважаючи на погрози з боку Росії, всі країни G7 залишаються в Києві та продовжуватимуть свою роботу з підтримки України", - йдеться в заяві.

Реклама

Цього місяця Збройні сили Латвії почали встановлювати перші протимобільні загородження — так звані «зуби дракона» — на територіях уздовж латвійсько-російського кордону, повідомляє місцеве видання LSM.

Загородження, розміщені у три ряди завширшки приблизно десять метрів, мають перешкоджати руху військової техніки через кордон. Кожен із «зубів дракона» важить близько півтори тонни. Військові зазначили, що проміжки між ними невеликі, аби військова техніка не могла проїхати.

Деталі – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!