Зеленський: Україна очікує офіційних відповідей від Конгресу і Білого дому на лист із проханням допомогти з ППО

Україна продовжує очікувати відповіді на лист, надісланий до США з проханням допомогти з протиповітряною обороною. Конгрес підтримує ці пропозиції, але Київ очікує на офіційно відповіді і від нього, і від Білого дому. У листі президент сказав, що через війну в Ірані постачання ракет ППО ускладнилося, і пояснив, як саме дефіцит може вплинути на перебіг війни.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції в Швеції. Він пояснив, що шведські Gripen, які Україна може отримати протягом десяти місяців, мають допомогти зі збиттям і ракет, і дронів, і у боротьбі з КАБами.

“Що стосується антибалістики. Поки що, ви знаєте, окрім Patriot немає. Є домовленості з Францією про SAMP/T, але це майбутні наші кроки. Сьогодні ми говоримо про Patriot. Виробляє їх тільки Америка, також у нас є хороші домовленості з Німеччиною, знову ж таки, стосовно майбутніх пакетів. Але нам треба жити зараз і людей берегти треба сьогодні. А сьогодні і зараз – це Сполучені Штати”, – сказав президент.

Він нагадав, що Україна просила надати ліцензії на виробництво ракет PAC-3.

“Україна не отримала ліцензії на виробництво PAC-3. Вірю, що в майбутньому ми отримаємо, або може буде наша система. І тому я написав президенту Трампу і Конгресу Сполучених Штатів. Я вважаю, що їм треба діяти швидше. Попереду зима, Росію не зупиняє поки що дипломатія. Не може зупинити. Ми їх зупиняємо нашими далекобійними санкціями”, – сказав він.

Тож Україна просить допомогти з більшою кількості антибалістичних ракет PAC-3 або дати їй ліцензії на вироблення.