Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
НАБУ і САП проводять обшуки в Верховному Суді і в його ексголови
НАБУ і САП проводять обшуки в Верховному Суді і в його ексголови
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
ГоловнаСвіт

Зеленський: Україна очікує офіційних відповідей від Конгресу і Білого дому на лист із проханням допомогти з ППО

США поки що єдине джерело отримання зброї для збиття балістики. 

Зеленський: Україна очікує офіційних відповідей від Конгресу і Білого дому на лист із проханням допомогти з ППО
Трамп у Конгресі
Фото: EPA/UPG

Україна продовжує очікувати відповіді на лист, надісланий до США з проханням допомогти з протиповітряною обороною. Конгрес підтримує ці пропозиції, але Київ очікує на офіційно відповіді і від нього, і від Білого дому. У листі президент сказав, що через війну в Ірані постачання ракет ППО ускладнилося, і пояснив, як саме дефіцит може вплинути на перебіг війни. 

Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції в Швеції. Він пояснив, що шведські Gripen, які Україна може отримати протягом десяти місяців, мають допомогти зі збиттям і ракет, і дронів, і у боротьбі з КАБами. 

“Що стосується антибалістики. Поки що, ви знаєте, окрім Patriot немає. Є домовленості з Францією про SAMP/T, але це майбутні наші кроки. Сьогодні ми говоримо про Patriot. Виробляє їх тільки Америка, також у нас є хороші домовленості з Німеччиною, знову ж таки, стосовно майбутніх пакетів. Але нам треба жити зараз і людей берегти треба сьогодні. А сьогодні і зараз – це Сполучені Штати”, – сказав президент.

Він нагадав, що Україна просила надати ліцензії на виробництво ракет PAC-3.

“Україна не отримала ліцензії на виробництво PAC-3. Вірю, що в майбутньому ми отримаємо, або може буде наша система. І тому я написав президенту Трампу і Конгресу Сполучених Штатів. Я вважаю, що їм треба діяти швидше. Попереду зима, Росію не зупиняє поки що дипломатія. Не може зупинити. Ми їх зупиняємо нашими далекобійними санкціями”, – сказав він.

Тож Україна просить допомогти з більшою кількості антибалістичних ракет PAC-3 або дати їй ліцензії на вироблення. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies