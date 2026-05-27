Зеленський звернувся до Трампа з листом щодо нестачі засобів ППО в України

Президент Володимир Зеленський надіслав президенту США Дональду Трампу і Конгресу термінового листа з повідомленням про критичну нестачу засобів ППО.

Інформацію про це журналістам підтвердив його радник Дмитро Литвин.

«Так, правда, президенту США і Конгресу, там два адресати», – розповів Литвин про лист.