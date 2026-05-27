ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський звернувся до Трампа з листом щодо нестачі засобів ППО в України

Лист також отримає Конгрес.

Володимир Зеленський
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський надіслав президенту США Дональду Трампу і Конгресу термінового листа з повідомленням про критичну нестачу засобів ППО.

Інформацію про це журналістам підтвердив його радник Дмитро Литвин.

«Так, правда, президенту США і Конгресу, там два адресати», – розповів Литвин про лист.

  • Kyiv Independent повідомляє, що посол України в США Ольга Стефанишина поширює листа до Білого дому, спікера Палати представників Майка Джонсона та інших членів Конгресу.
  • У листі описали також занепокоєння щодо труднощів із забезпеченням постачання зброї за програмою PURL Ідеться про потребу в ракетах Patriot PAC-3 та інших систем.
  • Зеленський неодноразово наголошував на проблемі з ракетами до стсем ППО, аби перехоплювати російську балістику. Торік у грудні президент повідомив, що до деяких систем ППО в Україні вже повністю закінчилися ракети, а для інших видів озброєння спостерігається серйозний дефіцит. Зеленський тоді наголошував, що партнери мають або передавати готові ракети, або виділяти кошти на їх закупівлю, або надавати ліцензії на їхнє самостійне виробництво в нашій державі.
  • У квітні глава держави заявив, що з ракетами до Patriot "гірше бути не може.
  • Ракети ППО партнери України постачають в межах різних програм, зокрема, PURL, що передбачає закупівлю зброї в США коштом інших країн НАТО. 
  • Більше на цю тему можна почитати в матеріалі Тетяни Негоди "Ракети до Patriot на вагу золота. Як будемо захищатися від балістики далі". 
