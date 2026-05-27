Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждали шестеро цивільних

Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині

Через російський терор 27 травня у Херсонській області поранень зазнали шестеро цивільних.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

Упродовж 27 травня російська армія обстрілювала Херсонщину за допомогою ствольної, реактивної артилерії, мінометів та різного типу дронів.

Зночі окупанти атакували дронами Херсон, Комишани та Білозерку. Загалом у цих населених пунктах дістали травм п’ять мирних жителів. Ще одна людина травмувалася у Херсоні від ворожої артилерії.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівля та банк, господарські споруди, гаражі, вантажні і легкові автомобілі.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.