Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждали шестеро цивільних

Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівля та банк, господарські споруди.

Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині

Через російський терор 27 травня у Херсонській області поранень зазнали шестеро цивільних. 

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

Упродовж 27 травня російська армія обстрілювала Херсонщину за допомогою ствольної, реактивної артилерії, мінометів та різного типу дронів. 

Зночі окупанти атакували дронами Херсон, Комишани та Білозерку. Загалом у цих населених пунктах дістали травм п’ять мирних жителів. Ще одна людина травмувалася у Херсоні від ворожої артилерії

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівля та банк, господарські споруди, гаражі, вантажні і легкові автомобілі.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

