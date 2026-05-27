Речник МЗС: конфіскація Росією майна на ТОТ є нікчемною і не має юридичної сили

Дії Росії щодо конфіскації та так званої "перереєстрації" нерухомості на тимчасово окупованих територіях України не мають жодної юридичної сили, а така "експропріація" є нікчемною, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише "Укрінформ".

За його словами, російська політика позбавляє українців житла двічі – спершу змушуючи їх залишати окуповані території, а згодом привласнюючи їхню власність.

"Російське беззаконня позбавляє українців дому двічі: спершу змушуючи їх виїжджати з окупованих територій, а згодом – забираючи житло, яке залишається в окупації", – зазначив Тихий.

Він наголосив, що РФ розпочала подібну практику ще у 2014 році, а нині масштабує її через державні програми та законодавчі механізми. Окремо речник МЗС згадав дослідження Human Rights Watch, яке фіксує випадки визнання майна "безгосподарним" для подальшої конфіскації.

"Росія розпочала цю злочинну політику ще в 2014 році, а нині масштабує грабунок у рамках державних програм і законодавчих ініціатив", – зазначив речник МЗС.

Також він додав, що зібрані правозахисниками дані будуть використані Україною для захисту прав громадян у національних та міжнародних юрисдикціях.

"Важливі свідчення, зібрані правозахисниками Human Rights Watch… будуть використані МЗС та іншими державними інституціями задля захисту прав громадян України…", – підкреслив Тихий.

За словами речника, Росія повторює практики минулого століття, зокрема щодо заселення житла "ворогів народу", а нинішня політика спрямована на знищення української ідентичності та привласнення територій.

"Вкотре наголошуємо, що незаконна експропріація Росією та її окупаційними адміністраціями державної, комунальної та приватної власності на тимчасово окупованих територіях України є нікчемною… та підлягатиме скасуванню у майбутньому. Нагадуємо Росії та кожному російському крадію: пограбоване доведеться повертати", – резюмував Георгій Тихий.