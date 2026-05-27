Росія вдарила по Одеському району. Пошкоджені Нова пошта і будинки, поранені люди

Росія 27 травня цілеспрямовано атакувала ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одеського району. Внаслідок влучання дрона пошкоджено житлові будинки, відділення Нової пошти, продовольчий магазин. Загорілися кілька приватних автомобілей.

За оновленою інормацією, кількість поранених зросла до восьми. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. На місці події працюють всі відповідні служби. Постраждалим надається необхідна допомога", – сказав він.

Станом на 13:47 в районі оголошена нова повітряна тривога. Повітряні сили попередили про дрони на Одесу.