Від початку року загинули три "зачепери", ще 9 отримали надважкі травми, - Укрзалізниця

Від початку року троє підлітків загинули, намагаючись зробити фото на даху потягів, ще дев'ятеро отримали надважкі травми. У більшості постраждалих - це понад 50% опіків тіла.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"І навіть якщо тобі здається, що, залізши на дах поїзда й нічого не торкаючись, тебе не вдарить струмом — ти помиляєшся. Контактна мережа б’є струмом на відстані. Там не 220 вольт, як удома в розетці, а у 125 разів більше — 27 500 вольт. Після такого удару шансів залишитися без важких травм майже немає: сильні опіки, тривале лікування, ампутації, понівечене на все життя тіло або смерть — це реальні наслідки", - йдеться в повідомленні.

В УЗ закликали підлітків не ризикувати життям заради кількох секунд відео чи фото.