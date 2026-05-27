Від початку року загинули три "зачепери", ще 9 отримали надважкі травми, - Укрзалізниця

Від початку року троє підлітків загинули, намагаючись зробити фото на даху потягів, ще дев'ятеро отримали надважкі травми. У більшості постраждалих - це понад 50% опіків тіла.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
"І навіть якщо тобі здається, що, залізши на дах поїзда й нічого не торкаючись, тебе не вдарить струмом — ти помиляєшся. Контактна мережа б’є струмом на відстані. Там не 220 вольт, як удома в розетці, а у 125 разів більше — 27 500 вольт. Після такого удару шансів залишитися без важких травм майже немає: сильні опіки, тривале лікування, ампутації, понівечене на все життя тіло або смерть — це реальні наслідки", - йдеться в повідомленні.
В УЗ закликали підлітків не ризикувати життям заради кількох секунд відео чи фото.
- "Зачепери" – це люди, переважно підлітки, які займаються зачепінгом - екстремальним катанням на зовнішніх частинах рухомого транспорту, таких як потяги, трамваї чи метро. Вони можуть чіплятися до вагонів, сидіти на дахах або стояти на східцях під час руху транспорту. Часто це робиться заради відео чи фото для соцмереж.
- Нагадаємо, що в 2025 році 14 дітей загинули через порушення правил безпеки на залізниці.