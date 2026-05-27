На Харківщині енергетики потрапили під ворожий обстріл, є поранені

У п’яти областях є знеструмлення через обстріли.

На Харківщині під час виконання службових обов’язків бригада енергетиків потрапила під обстріл ворожого БПЛА, повідомляє Міненерго.

Внаслідок атаки двоє працівників зазнали поранень. Постраждалих доставили до лікарні, де медики надали всю необхідну допомогу.

Міненерго також повідомляє, що внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Крім того, через негоду без електропостачання залишаються 15 населених пунктів на Сумщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.