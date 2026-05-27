Внаслідок нічної атаки є влучання дронів на 7 локаціях і падіння уламків ще на 4

ППО працювала на півночі, півдні і сході України.

У ніч на 27 травня, починаючи з 18:00, Росія атакувала 163 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія". Била з напрямків Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Шаталово.

Зафіксовано влучання восьми ударних дронів на семи локаціях і падіння уламків ще на чотирьох. Про це повідомили Повітряні сили.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.