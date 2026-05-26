Вночі росіяни атакували балістикою і дронами, є влучання на 11 локаціях

У ніч на 26 травня російська армія атакувала Україну «Іскандерами-М» та безпілотниками. Зафіксовано влучання на 11 локаціях, і падіння уламків у трьох місцях.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Там розповіли, що армія РФ атакувала двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області Росії та ТОТ АР Крим, а також 122 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ в РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили

За попередніми даними, станом на 08:30, ППО збила та подавила 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Станом на ранок атака триває, в повітряний простір України зайшли нові групи ворожих БпЛА.