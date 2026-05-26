Вчора на фронті пройшло 267 боєзіткнень

Розпочалася 1553-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 267 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Учора противник завдав чотирьох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, здійснив 79 авіаційних ударів, скинув 254 керовані авіабомби.

Крім того, застосував 8684 дрони-камікадзе та здійснив 2848 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 54 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районі населеного пункту Товстодубове Сумської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління безпілотними літальними апаратами, три райони зосередження особового складу, артилерійську систему, склад зберігання матеріально-технічних засобів та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення, ворог здійснив 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник одинадцять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Гранів, Стариця, Графське, Радьківка, Охрімівка та Колодязне.

На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили сім ворожих атак у районах населених пунктів Куп’янськ, Ківшарівка, Новоосинове, Подоли та Борівська Андріївка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 17 спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Новоселівка, Новомихайлівка, Діброва, Дробишеве, Ставки, Ямпіль, Нововодяне та Озерне.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п'ять спроб окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне та Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Іллінівки та в бік Миколайпілля.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Вільне, Кутузівка, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Білицьке, Софіївка, Кучерів Яр, Затишок, Гришине, Сергіївка, Удачне та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник двічі атакував у районі населеного пункту Вербове.

На Гуляйпільському напрямку відбулися 24 атаки окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Нове Запоріжжя, Злагода, Рибне, Прилуки, Залізничне, Оленокостянтинівка, Чарівне, Рівнопілля, Староукраїнка, Цвіткове, Верхня Терса та Воздвижівка.

На Оріхівському напрямку ворог шість разів намагався просунутися в районах населених пунктів Білогір’я, Новоандріївка та Щербаки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві атаки у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.