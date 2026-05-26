Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Війна

​Армія РФ вчора втратила 1010 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ становлять близько 1 357 950 осіб.

ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1010 солдатів, танк, 7 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, 2 РСЗВ та систему ППО.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 357 950 (+1 010) осіб 
  • танків – 11 954 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 615 (+7) од.
  • артилерійських систем – 42 751 (+64) од.
  • РСЗВ – 1 804 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 397 (+1) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 475 (+10) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 312 035 (+1 790) од.
  • крилаті ракети – 4 687 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 99 374 (+374) од.
  • спеціальна техніка – 4 221 (+3) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

