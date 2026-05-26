У вівторок в Україні здебільшого буде без опадів, повітря прогріється до 30°

По всій території, окрім Закарпаття, синоптики попереджають про сильні пориви вітру.

У вівторок, 26 травня, в більшості областей України опадів не прогнозується. Лише в північних, східних, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім Закарпаття, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°; вдень 21-26°, на Закарпатті до 30°, на сході та північному сході країни 17-22°.

На Київщині та в Києві мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликийкороткочасний дощ.Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Києві вночі 14-16°, вдень 22-24°.