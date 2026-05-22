В п'ятницю, 22 травня в Україні, окрім більшості західних областей, пройдуть короткочасні дощі та грози. В південних, центральних та Харківській областях місцями град та шквали 15-20 м/с.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 12-17°; вдень 25-30°, у західних областях 18-23°.

На Київщині та в Києві вночі без опадів, вдень короткочасні дощі та грози.

Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 12-17°, вдень 25-30°; у Києві вночі 15-17°, вдень 28-30°.