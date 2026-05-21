У Харкові 6-річного хлопчика вилучили від матері, після відео з побиттям

В медіа з'явились кадри, де жінка, перебуваючи в лісі, нецензурно лаялась та била дитину.

У Харкові 6-річного хлопчика вилучили від матері після оприлюднення відео з побиттям дитини.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

21 травня у медіа з'явилось відео, на якому жінка, перебуваючи у лісовому масиві в районі П’ятихаток у Харкові, нецензурно лається та б’є сина.

Правоохоронці встановили особу жінки. Нею виявилась 50-річна мешканка Харкова. Правоохоронці та соцслужби одразу виїхали до місця проживання сім'ї.

"Під час перевірки встановлено, що 6-річний хлопчик проживав разом із матір’ю та бабусею у неналежних санітарних умовах. Крім того, медики виявили у хлопчика синець на попереку", - повідомили в прокуратурі.

За результатами обстеження вирішили негайно вилучити дитину з небезпечного середовища. Наразі хлопчик перебуває у медичному закладі.

"Стосовно матері складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства повторно протягом року), а також винесено терміновий заборонний припис", - зазначили в прокуратурі.