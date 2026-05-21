Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Харкові 6-річного хлопчика вилучили від матері, після відео з побиттям

В медіа з'явились кадри, де жінка, перебуваючи в лісі, нецензурно лаялась та била дитину.

У Харкові 6-річного хлопчика вилучили від матері, після відео з побиттям
Фото: Харківська обласна прокуратура в Telegram

У Харкові 6-річного хлопчика вилучили від матері після оприлюднення відео з побиттям дитини.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

21 травня у медіа з'явилось відео, на якому жінка, перебуваючи у лісовому масиві в районі П’ятихаток у Харкові, нецензурно лається та б’є сина.

Правоохоронці встановили особу жінки. Нею виявилась 50-річна мешканка Харкова. Правоохоронці та соцслужби одразу виїхали до місця проживання сім'ї.

"Під час перевірки встановлено, що 6-річний хлопчик проживав разом із матір’ю та бабусею у неналежних санітарних умовах. Крім того, медики виявили у хлопчика синець на попереку", - повідомили в прокуратурі.

За результатами обстеження вирішили негайно вилучити дитину з небезпечного середовища. Наразі хлопчик перебуває у медичному закладі.

"Стосовно матері складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства повторно протягом року), а також винесено терміновий заборонний припис", - зазначили в прокуратурі.

  • Адвокатку із Харкова підозрюють у організації схеми ухилення від мобілізації. Разом із жінкою «працювали» двоє її підлеглих та помічниця судді одного з районних судів Харкова.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies