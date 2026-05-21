Вони можуть внести заставу; для кожного підозрюваного суд визначив різну суму.

обшуки у фігурантів схеми з "порноофісами"

Суд взяв під варту п’ятьох підозрюваних у справі про корупційне прикриття мережі «порноофісів».

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, посадовці поліції та наближені до них особи могли отримувати гроші за безперешкодну роботу приміщень, де незаконно створювали та поширювали контент порнографічного характеру.

Усім п’ятьом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави:

начальнику ГУНП в Івано-Франківській області — 7 млн грн застави;

заступнику начальника ГУНП в Івано-Франківській області — 5 млн грн застави;

першому заступнику начальника слідчого управління ГУНП в Тернопільській області — 5 млн грн застави;

заступнику начальника ГУНП в Житомирській області — 1 млн 164 тис. грн застави;

водію заступника міністра внутрішніх справ України — 8 млн грн застави.

Подробиці афери