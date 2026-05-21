Суд взяв під варту п’ятьох підозрюваних у справі про корупційне прикриття мережі «порноофісів».
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, посадовці поліції та наближені до них особи могли отримувати гроші за безперешкодну роботу приміщень, де незаконно створювали та поширювали контент порнографічного характеру.
Усім п’ятьом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави:
- начальнику ГУНП в Івано-Франківській області — 7 млн грн застави;
- заступнику начальника ГУНП в Івано-Франківській області — 5 млн грн застави;
- першому заступнику начальника слідчого управління ГУНП в Тернопільській області — 5 млн грн застави;
- заступнику начальника ГУНП в Житомирській області — 1 млн 164 тис. грн застави;
- водію заступника міністра внутрішніх справ України — 8 млн грн застави.
Подробиці афери
- Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття схеми, де фігурує керівництво територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях.
- Фігуранти могли забезпечувати безперешкодну роботу мережі так званих “порноофісів”.
- У цих приміщеннях створювали, виготовляли та поширювали через інтернет відеопродукцію еротичного і порнографічного характеру.
- У Національній поліції розповіли, що затримали начальника ГУНП в Івано-Франківській області, заступника начальника ГУНП в Івано-Франківській області, першого заступника начальника ГУНП в Тернопільській області, заступника начальника ГУНП в Житомирській області, а також водія автогосподарства ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС", який за версією слідства, виконував роль посередника.
- Під час обшуків у топпосадовців Національної поліції вилучили автопарк з шести елітних авто, 5 швейцарських годинників, вогнепальну і холодну зброю. Також вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 млн грн.
- 20 травня МВС повідомило про звільнення водія, який міг бути посередником у схемі.
- Наступного дня голова Національної поліції Іван Вигівський доручив провести перевірки роботи Нацполу у регіонах, де раніше викрили незаконні оборудки посадовців відомства.