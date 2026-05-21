У Запоріжжі судитимуть 3 чоловіків. Їх підозрюють у тому, що вони виманили 700 тисяч грн у підприємців

Слідство встановило, що жертвами схеми стали 17 підприємців.

Фото: прокуратура

До суду скерували справу проти трьох жителів Запоріжжя, яких обвинувачують у шахрайстві. За версією слідства, вони телефонували підприємцям, представлялися працівниками податкової та виманювали гроші нібито на «подарунки» для перевіряючих.

Слідство вважає, що організатор схеми залучив ще двох спільників. Вони дзвонили представникам бізнесу та попереджали про майбутню перевірку з «вищого» органу. Після цього просили допомогти з «накриттям столу» або переказати гроші на подарунок для комісії.

Підприємці перераховували кошти на банківські картки, сподіваючись уникнути проблем під час перевірок.

За даними прокуратури, з грудня 2024 року по жовтень 2025 року жертвами схеми стали 17 підприємців. Загальна сума збитків становить близько 700 тисяч гривень.

Організатор, за версією слідства, координував роботу групи та розподіляв гроші. Інші учасники працювали з базою підприємців і шукали банківські картки для переказів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили ноутбуки з базою даних компаній, де були контакти керівників і бухгалтерів, а також інформація про прибутки підприємств. Також знайшли сім-картки та банківські картки, оформлені на сторонніх людей.

