Сьогодні зранку армія Росії обстріляла Сумську громаду із застосуванням далекобійного артилерійського озброєння.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Влучання зафіксовані за п’ятьма адресами у Ковпаківському районі Сум.

Внаслідок ударів пошкоджені об’єкти у житловому секторі та промисловій зоні.

За медичною допомогою звернулися шестеро мешканців міста. Троє людей госпіталізовані, серед них – 13-річний хлопчик. У дитини гостра реакція на стрес, медики проводять необхідне обстеження. Також у стані середньої тяжкості перебуває 70-річний чоловік.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. На місцях триває ліквідація наслідків атаки.