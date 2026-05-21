Сьогодні зранку армія Росії обстріляла Сумську громаду із застосуванням далекобійного артилерійського озброєння.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Влучання зафіксовані за п’ятьма адресами у Ковпаківському районі Сум.
Внаслідок ударів пошкоджені об’єкти у житловому секторі та промисловій зоні.
За медичною допомогою звернулися шестеро мешканців міста. Троє людей госпіталізовані, серед них – 13-річний хлопчик. У дитини гостра реакція на стрес, медики проводять необхідне обстеження. Також у стані середньої тяжкості перебуває 70-річний чоловік.
Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. На місцях триває ліквідація наслідків атаки.