ЦПД: Лавров бреше іноземним журналістам про “милосердну” Росію

"Росія нібито “не хоче завдавати надмірної шкоди” території України і “використовує не всі наявні засоби”".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову дезінформував іноземних журналістів, заявивши, що Росія нібито “не хоче завдавати надмірної шкоди” території України і “використовує не всі наявні засоби”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Подібні заяви орієнтовані виключно на дезінформування закордонної аудиторії та створення фейкового іміджу “милосердної” Росії, додали у ЦПД.

“Насправді слова лаврова – це відверта брехня, яка вражає своєю цинічністю. Такі українські міста, як Бахмут, Авдіївка, Покровськ, Вугледар, Торецьк, Вовчанськ та десятки інших, росіяни фактично стерли з лиця землі, перетворивши їх на суцільні руїни”, – підкреслюють у Центрі.

“Поодинокі мешканці, які досі залишаються в знищених населених пунктах, на власні очі бачили “гуманність” окупантів і точно знають, що насправді несе із собою “русскій мір”, йдеться у повідомленні.

Заяви Лаврова вписуються у традиційну пропагандистську стратегію агресора. Намагаючись видати загарбницьку війну та знищення цивільної інфраструктури за “виважені дії”, Кремль прагне зняти із себе відповідальність за воєнні злочини проти України.

