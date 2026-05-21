Головне за ніч та ранок четверга, 21 травня: атака на Дніпро, понад 230 боєзіткнень, пожежа на Сизранському НПЗ

Нічна повітряна атака , 233 бойових зіткнення, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, посилені безпекові заходи у північних регіонах.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 233 бої.

Найбільше - на Покровському (35) та Гуляйпільському (29) напрямках.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 910 солдатів РФ, 5 бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, 2 РСЗВ, систему ППО. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 352 980 осіб.

Вранці 21 травня Росія атакувала Дніпро. Пошкоджена п'ятиповерхівка – постраждала квартира на верхньому поверсі.

За уточненою інформацією, кількість потерпілих зросла до двох – жінок 58 і 35 років.

Вибуховою хвилею пошкоджені й кілька сусідніх будинків – там повилітали вікна. Загалом над областю захисники збили вночі 17 російських дронів.

У ніч на 21 травня, з 18:00, Росія атакувала балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської області і 116 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.

“Зафіксовано влучання балістичної ракети та 5 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях”, – повідомили Повітряні сили.

“За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 109 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни”, – розповіли захисники.

У Росії поскаржилися на атаку безпілотників. Повідомляють також про пожежу на Сизранському НПЗ у Самарській області. Як пише Astra, у міноборони РФ звітують, що збили 121 дрон.

Повідомляють, що над промзоною НПЗ здіймається чорний дим.

Уночі у Самарській області діяв режим "Ковйор". Там закривали повітряний простір на всіх висотах. Пізніше губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев повідомив, що внаслідок атаки БПЛА на Сизрань загинули двоє людей і є поранені, він не уточнив їхню кількість і місце, де їх було травмовано.

Україна працює над створенням дешевих у виробництві ракет для збиття дронів Shahed. Є рішення, близькі до готовності.

Ракети вже почали тестувати, повідомив міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами.

"Наше завдання – масштабувати виробництво в десятки разів і мати запас таких ракет на період осені-зими. Хочемо масштабувати та здешевлювати ракети-перехоплювачі, щоб підготуватися до появи реактивних Shahed. Це допоможе додатково захистити критичну інфраструктуру, окрім дронів-перехоплювачів. Для цього видаємо гранти, масштабуємо виробництво та перезапускаємо рекрутинг команд", – розповів міністр.

СБУ та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи у північних регіонах України, йдеться у пресрелізі спецслужби.

Зазначається, що вказані заходи є безпрецедентними за кількістю залучення сил та засобів на територіях, що межують з Росією та Білоруссю і будуть дієвим стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога та його союзника.

Комплексні заходи передбачають масштабні дії на випередження у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей.

Республіканці в американському Сенаті не знайшли достатньо голосів, аби підтримати включення 1 мільярда доларів на спорудження бальної зали у Вашингтоні до законопроєкту про фінансування внутрішньої безпеки.

Як пише Associated Press, президент Дональд Трамп намагався скористатися спробою замаху на нього під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, щоб отримати гроші на свій проєкт мрії з федерального бюджету. Бальну залу на місці зруйнованого східного крила своєї резиденції глава держави називає ключовою запорукою безпеки президента.

Але сенатори-республіканці скептично ставляться до того, щоб давати Трампу гроші, коли перед проміжними виборами все гостріше постають питання інфляції та зростання цін на енергоносії. Такий крок точно не принесе їм дивідендів під час спроби переобратися до парламенту.

Так само не в захваті сенатори від створення фонду, який має проводити виплати "жертвам переслідувань Джо Байдена" - чимало з яких насправді є радикалами, які штурмували Капітолій 6 січня 2021 року.

