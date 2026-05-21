Росіяни атакували Дніпро. Поранено двох жінок, пошкоджено 5-поверхівку (уточнено)

Вранці 21 травня Росія атакувала Дніпро. Пошкоджена п'ятиповерхівка – квартира на верхньому поверсі.
За уточненою інформацією, кількість потерпілих зросла до двох. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Ганжа.
Поранень дістали жінка 58 і 35 років.
"Вибуховою хвилею пошкоджені й кілька сусідніх будинків – там повилітали вікна", – сказав очільник адміністрації.
Загалом над областю захисники збили вночі 17 російських дронів.
- Учора вночі ворог бив по Дніпру балістикою. Загинули двоє людей, шестеро були поранені.