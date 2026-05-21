ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Дніпро. Поранено двох жінок, пошкоджено 5-поверхівку (уточнено)

Станом на 7:10 над містом ще літали ворожі дрони. 

Російська атака на Дніпро
Фото: Олександр Ганжа в Telegram

Вранці 21 травня Росія атакувала Дніпро. Пошкоджена п'ятиповерхівка – квартира на верхньому поверсі.

За уточненою інформацією, кількість потерпілих зросла до двох. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Ганжа. 

Поранень дістали жінка 58 і 35 років.

Постраждала квартира на останньому поверсі

"Вибуховою хвилею пошкоджені й кілька сусідніх будинків – там повилітали вікна", – сказав очільник адміністрації.

Наслідки атаки на Дніпро: в кількох будинках пошкоджені вікна

Загалом над областю захисники збили вночі 17 російських дронів. 

