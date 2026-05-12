«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних

Фігурантка справи “заробила” понад 50 млн гривень за майже півтора року.

Служба безпеки ліквідувала ще дві масштабні схеми ухилення від мобілізації і затримала організаторів оборудок у Києві. Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

За одним із епізодів викрито очільницю критично важливого підприємства столиці, яка працевлаштувала до себе понад 1 тисячу військовозобов’язаних з подальшим “бронюванням”.

Як встановило розслідування, в обмін на таке призначення нові працівники віддавали роботодавцю 10% від щомісячної зарплати. 

У такий спосіб, за матеріалами справи, фігурантка “заробила” понад 50 млн гривень за майже півтора року. Відповідно до матеріалів провадження, до схеми вона залучила знайому, яка виступала посередницею для зустрічей з клієнтами та передачі грошей.

Встановлено, що фігурантки підшукували військовозобов’язаних у приватних компаніях бізнес-партнерів, які хотіли “забронювати” свій персонал від призову.

Також у столиці “на гарячому” затримано посадовців психіатричного відділення місцевої лікарні, які за 25 тисяч доларів США безпідставно встановлювали ухилянтам 2 групу інвалідності.

За матеріалами справи, до оборудки причетні завідуючий відділенням психіатрії та його підлегла – лікарка-психотерапевт. Спочатку вони направляли ухилянтів на "стаціонар", а потім вручали їм фейкові висновки з важкими діагнозами, пов’язаними з психічними розладами та розумовою відсталістю.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливий період); 
  • ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

