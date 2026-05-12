Кіпр заявив про намір приєднатися до Розширеної часткової угоди та сприяти створенню Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомив очільник українського МЗС Андрій Сибіга.

"Це вагомий крок з боку країни, яка зараз головує в ЄС. Дякую колезі Константіносу Комбосу, з яким ми зустрілися лише вчора в Брюсселі”, – зазначив він.

Сибіга додав, що вже 29 держав мають намір приєднатися до Трибуналу, і ця кількість продовжує зростати.

“Це свідчить про потужний імпульс для відновлення справедливості. Ми притягнемо до відповідальності тих, хто винен у злочині агресії проти України”, – сказав міністр.

Він закликав всі держави – як у Європі, так і в інших регіонах – долучитися до цієї історичної ініціативи. “Це питання принципів", – зазначив головний український дипломат.