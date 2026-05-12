Кіпр хоче сприяти створенню Спеціального трибуналу щодо злочинів РФ, – Сибіга

Вже 29 держав мають намір приєднатися до Трибуналу.

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Кіпр заявив про намір приєднатися до Розширеної часткової угоди та сприяти створенню Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомив очільник українського МЗС Андрій Сибіга.

"Це вагомий крок з боку країни, яка зараз головує в ЄС. Дякую колезі Константіносу Комбосу, з яким ми зустрілися лише вчора в Брюсселі”, – зазначив він.

Сибіга додав, що вже 29 держав мають намір приєднатися до Трибуналу, і ця кількість продовжує зростати. 

“Це свідчить про потужний імпульс для відновлення справедливості. Ми притягнемо до відповідальності тих, хто винен у злочині агресії проти України”, – сказав міністр.

Він закликав всі держави – як у Європі, так і в інших регіонах – долучитися до цієї історичної ініціативи. “Це питання принципів", – зазначив головний український дипломат.

  • Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас повідомила, що Євросоюз вже цього тижня офіційно приєднається до Спеціального трибуналу.
  • Торік у липні Верховна Рада ратифікувала угоду з Радою Європи про створення такого органу. А у червні Україна і Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу, що дозволить притягнути до відповідальності винних у злочині агресії проти України. Так званий імунітет для трійки – президента, прем'єра і глав МЗС – не передбачений.
