Після масштабних перевірок рішень МСЕК, які почалися восени 2024 року на тлі корупційного скандалу у Хмельницькій області, низка місцевих прокурорів, позбавлених статусу інвалідності, змогла поновити його через суд, повідомляє NGL.media.

Перевірки стартували після затримання керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, у якої під час обшуків виявили мільйони доларів готівки, елітну нерухомість та дорогі автомобілі. Згодом журналіст Юрій Бутусов оприлюднив список із 50 прокурорів Хмельниччини, які отримали інвалідність через МСЕК під керівництвом Крупи.

Після цього РНБО доручила провести масові перевірки рішень МСЕК щодо правоохоронців та інших держслужбовців. За даними МОЗ, у Хмельницькій області інвалідність скасували 33 прокурорам, ще 23 — змінили групу інвалідності. Загалом перевірку проходили 78 прокурорів.

Як встановили журналісти, щонайменше 32 прокурори оскаржили результати перевірок у Хмельницькому окружному адміністративному суді. Наразі 18 із них уже отримали позитивні рішення та повернули собі статус інвалідності. Водночас лише у п’яти випадках суд підтвердив законність рішень про скасування інвалідності.

Суди переважно ставали на бік прокурорів через процедурні порушення під час перевірок. Зокрема, судді вказували, що листи НАБУ чи ДБР, на підставі яких починали перевірки, не є належними процесуальними документами. Також частину рішень про скасування інвалідності ухвалювали заочно або без належного повідомлення людей про перегляд.

Деякі прокурори відкрито визнавали, що оскаржували рішення саме через порушення процедури. Наприклад, прокурор Хмельницької обласної прокуратури Олександр Мартинюк заявив журналістам, що не заперечував зміну групи інвалідності, однак подав позов через порушення порядку перевірки.

Статус інвалідності дає прокурорам право не лише на пенсію, яка може сягати майже 26 тис. грн на місяць, а й на додаткові трудові гарантії, довшу відпустку та складнішу процедуру звільнення.

У самому Українському державному НДІ медико-соціальних проблем інвалідності пояснили велику кількість програних справ поспіхом під час перевірок, реформою системи оцінювання та браком юристів. Там також зазначили, що останнім часом інститут почав активніше захищати свою позицію у судах та вже має перші рішення на свою користь.