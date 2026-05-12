«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок нічної атаки є влучання 25 дронів на 10 локаціях

Захисники збили більшість ворожих засобів ураження. 

У ніч на 12 травня, починаючи з 18:00, росіяни атакували 216 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Шаталово, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ у Росії та з окупованих Донецька і Криму. Зафіксовано влучання 25 дронів на 10 локаціях і падіння уламків ще на 5.

Про це повідомили Повітряні сили. Станом на 9:47 атака триває, в повітряному просторі до десяти ворожих БпЛА.

“За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 192 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні, сході та в центрі країни”, – повідомили в Повітряних силах. 

Відбиття атаки
Фото: Повітряні сили
Внаслідок нічної атаки в Київській області пошкоджено дитсадок і будинки, в Києві – багатоповерхівку. В Дніпропетровській області одна людина вбита і поранені четверо.

В Миколаївській області є знеструмлення внаслідок атаки по енергетиці.

