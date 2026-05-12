Вранці РФ атакувала залізничну інфраструктуру Дніпропетровщини

Вранці 12 травня Росія атакувала об’єкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області.

Як написав у телеграмі віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, моніторингова команда попередила про небезпеку заздалегідь.

Проте уламки травмували машиніста, коли той прямував до укриття. Йому надають меддопомогу, загрози життю немає. Внаслідок влучань БПЛА пошкоджено локомотиви та рухомий склад.

Рух поїздів у регіоні оперативно відновлюють.

Залізничники продовжують працювати, забезпечуючи сполучення з Дніпром та іншими регіонами країни.

Фото: Телеграм Олексія Кулеби Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині