Вранці РФ атакувала залізничну інфраструктуру Дніпропетровщини

Вранці 12 травня Росія атакувала об’єкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області.
Як написав у телеграмі віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, моніторингова команда попередила про небезпеку заздалегідь.
Проте уламки травмували машиніста, коли той прямував до укриття. Йому надають меддопомогу, загрози життю немає. Внаслідок влучань БПЛА пошкоджено локомотиви та рухомий склад.
Рух поїздів у регіоні оперативно відновлюють.
Залізничники продовжують працювати, забезпечуючи сполучення з Дніпром та іншими регіонами країни.
- Внаслідок російських атак проти Дніпропетровської області вчора одна людина загинула, четверо дістали поранень. Понад 20 разів ворог атакував п'ять районів області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.