Уночі росіяни атакували дронами Київську область. Під ударами були житлові будинки і заклади освіти включно з дитячим садочком у Фастівському районі.

Там сталася пожежа покрівлі. У чотириповерховому житловому будинку поруч вибито вікна, а також пошкоджені ще два, повідомив у Telegram голова ОВА Микола Калашник.

Згодом він уточнив, що йдеться про Калинівську громаду.

У Фастівському районі пошкоджений садочок

“Постраждалих серед населення немає”, – сказав він.

У Білоцерківському районі внаслідок атаки пошкоджено сільськогосподарську техніку.

Загалом станом на зараз у Київській області пошкоджено 9 об’єктів: багатоповерхівку, 5 приватних житлових будинків, дитячий садок, транспортний засіб та сільськогосподарську техніку.

У ДСНС додали, що на місцях подій працюють рятувальники та всі необхідні оперативні служби. Фахівці ДСНС ліквідовують наслідки російської атаки, обстежують пошкоджені будівлі.