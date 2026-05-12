Уночі росіяни атакували дронами Київську область. Під ударами були житлові будинки і заклади освіти включно з дитячим садочком у Фастівському районі.
Там сталася пожежа покрівлі. У чотириповерховому житловому будинку поруч вибито вікна, а також пошкоджені ще два, повідомив у Telegram голова ОВА Микола Калашник.
Згодом він уточнив, що йдеться про Калинівську громаду.
“Постраждалих серед населення немає”, – сказав він.
У Білоцерківському районі внаслідок атаки пошкоджено сільськогосподарську техніку.
Загалом станом на зараз у Київській області пошкоджено 9 об’єктів: багатоповерхівку, 5 приватних житлових будинків, дитячий садок, транспортний засіб та сільськогосподарську техніку.
У ДСНС додали, що на місцях подій працюють рятувальники та всі необхідні оперативні служби. Фахівці ДСНС ліквідовують наслідки російської атаки, обстежують пошкоджені будівлі.
- Уночі 12 травня завершилося формальне перемир'я, оголошене Росією для святкування нею 9 травня. Ворог одразу ж запустив дрони на різні області. У Києві пошкоджено багатоповерхівку в Оболонському районі.