Росія вдарила дронами по Київській області. Пошкоджено дитсадок (оновлено)

Потерпілих немає. 

Унаслідок атаки пошкоджено садочок
Уночі росіяни атакували дронами Київську область. Під ударами були житлові будинки і заклади освіти включно з дитячим садочком у Фастівському районі.

Там сталася пожежа покрівлі. У чотириповерховому житловому будинку поруч вибито вікна, а також пошкоджені ще два, повідомив у Telegram голова ОВА Микола Калашник.

Згодом він уточнив, що йдеться про Калинівську громаду. 

“Постраждалих серед населення немає”, – сказав він. 

У Білоцерківському районі внаслідок атаки пошкоджено сільськогосподарську техніку.

Загалом станом на зараз у Київській області пошкоджено 9 об’єктів: багатоповерхівку, 5 приватних житлових будинків, дитячий садок, транспортний засіб та сільськогосподарську техніку.

У ДСНС додали, що на місцях подій працюють рятувальники та всі необхідні оперативні служби. Фахівці ДСНС ліквідовують наслідки російської атаки, обстежують пошкоджені будівлі.

  • Уночі 12 травня завершилося формальне перемир'я, оголошене Росією для святкування нею 9 травня. Ворог одразу ж запустив дрони на різні області. У Києві пошкоджено багатоповерхівку в Оболонському районі.
