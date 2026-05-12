У вівторок в Україні повітря прогріється до 23°, місцями дощі та грози

Значні дощі очікуються на Закарпатті та в Карпатах

У вівторок, 12 травня, максимальна температура повітря в Україні буде +23°. На Закарпатті та в Карпатах значні дощі, вдень на Правобережжі помірні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Про це інформує Український гідрометцентр.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°; вдень 18-23°, на крайньому заході країни 12-17°.

На Київщині та в Києві вночі без опадів, вдень дощ та гроза. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.

Температура по області вночі 8-13°, вдень 18-23°; у Києві вночі 10-12°, вдень 20-22°.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Як зазначили метеорологи, погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.