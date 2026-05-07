Завтра в Україні прогріється до +25°, в деяких областях прогнозують дощі та грози

В п'ятницю, 8 травня, в Україні денна температура повітря очікується 20°- 25° тепла, у західних, вдень і Вінницькій, Житомирській та місцями Київській областях короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фото: Гідрометцентр у Facebook

Мінлива хмарність. Вітер південно-західний, у західних областях - північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 10-15°, у більшості південних та центральних областей 7-12°; вдень 20-25°, на сході країни до 28°, у західних областях 15-20°.

На Київщині та в Києві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 10-15°, вдень 20-25°; у Києві вночі 13-15°, вдень 23-25°.