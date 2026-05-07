У Кремлі заявляють, що із 00:00 8 і до 10 травня припинять бойові дії.

Російське Міноборони заявило, що за рішенням диктатора Володимира Путіна із опівночі 8 травня і до 10 травня оголошує «перемир'я». Володимир Зеленський відповів, що це далеко не перша така пропозиція.

У РФ заявляють, що у цей час «усі угруповання російських військ у зоні спеціальної військової операції повністю припинять бойові дії».

Також окупанти пообіцяли припинити ракетні удари та артилерією, високоточною зброєю великої дальності морського та повітряного базування, ударними дронами «по місцях дислокації ЗСУ та об'єктів інфраструктури, пов'язаних із ВПК та збройними силами у глибині території України» і закликали Україну «наслідувати цей приклад».

У повідомленні також росіяни пригрозили, що у разі спроб України зірвати парад у Москві «Збройні Сили Російської Федерації завдадуть масованого ракетного удару по центру Києва» і заявили, що киянам та співробітникам іноземних дипломатичних представництв слід «своєчасно залишити місто».

Володимир Зеленський нагадав, що «це вже далеко не перша пропозиція».

«Цього разу – припинити вогонь із 6 травня. Україна готова була забезпечити повну тишу, але у відповідь на цю нашу мирну пропозицію були тільки нові російські удари, нові погрози з боку Росії», – написав президент.

«Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно на годину раз на рік, а потім далі знов убивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна й точно неадекватна логіка російського керівництва. Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання… в ці дні. Ми не рекомендуємо», – зауважив глава України.