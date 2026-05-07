Лубінець: готується евакуація людей із Олешок через гуманітарну катастрофу

Із Олешок на Херсонщині готують евакуацію унаслідок гуманітарної катастрофи.

Про це у телеграмі написав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Щодня люди в Олешках страждають від гуманітарної катастрофи, масштабних руйнувань та знищеної цивільної інфраструктури. Місто та прилеглі населені пункти залишаються без належного доступу до води, їжі, медичної допомоги та безпеки», – розповів він.

За його словами, критичною залишається ситуація в Олешках, Голій Пристані, Старій Збур’ївці та Новій Збур’ївці Херсонської області. Російські окупанти блокують виїзд людей і перешкоджають постачанню базових товарів та медикаментів.

Населення скоротилося з близько 40 000 до приблизно 6 000 осіб, зокрема в Олешках – з 24 000 до близько 2 000. Загалом понад 6 тисяч людей можуть потребувати гуманітарної допомоги, серед них близько 200 дітей. Більшість із цих людей є маломобільними.

Лубінець зазначив, що раніше звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та до уповноваженої з прав людини в РФ, щоб організували безпечну евакуацію цивільних.

МКЧХ готовий сприяти вжиттю необхідних заходів для організації виїзду громадян України з цієї території.

Наразі працюють із усіма дотичними сторонами щодо напрацювання безпечних шляхів евакуації. Після узгодження рішень будуть здійснені конкретні кроки для виїзду цивільних осіб, які цього потребують.

Україна також передала МКЧХ узагальнений перелік людей, які потребують допомоги, зокрема евакуації, і перебуває з ними на постійному зв’язку.