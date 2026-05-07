Головне за ніч та ранок четверга, 7 травня: удари по Харкову, майже 160 боєзіткнень, вибухи на Росії, російські дрони в Латвії

Нічна повітряна атака , 157 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, гуманітарна криза на окупованій Херсонщині.

Вранці 7 травня росіяни атакували дронами Новобаварський район Харкова. Постраждали дев'ятеро людей, зокрема жінка 70 років – у неї гостра реакція на стрес.

Серед потерпілих троє дітей.

Пошкоджено майже 40 будинків і авто.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 157 боєзіткнень.

Ворог найбільш активний на Покровському (29 штурмів агресора) і Гуляйпільському (21 атака) напрямках.

На Південно-Слобожанському, Лиманському та Костянтинівському напрямках росіяни атакували наші позиції по 17 разів.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 890 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні близько 1 338 060 військових.

У ніч на 7 травня росіяни завдали удару по Дніпру безпілотниками. Зафіксовано руйнування житлових будинків.

За уточненою інформацією станом на 7 ранку, кількість поранених зросла до двох. Загалом в області поранені четверо людей. Пошкоджень зазнали кілька споруд поряд та автівки.

Уночі Росія запустила 102 дрони. Є влучання на шести локаціях.

Захисники збили 92 ворожі засоби ураження.

У різних регіонах Росії вночі і вранці 7 травня лунали вибухи через дронову атаку. Мешканці Московської області повідомляли про роботу ППО в різних її частинах.

Зокрема атаки зазнала військова частина в Наро-Фоминську в Московській області, а також Брянська область.

За інформацією каналу Exilenova+, в Наро-Фоминську дрони атакували комплекс "Нара", що належить міністерству оборони. Це масштабний об'єкт, розташований на кількох сотнях гектарів, призначений для зберігання вантажів і забезпечення автоматизованої військової логістики.

Московська влада повідомила про збиття 13 дронів від початку доби, а міністерство оборони стверджує, що ППО збила 347 дронів над 21 "регіоном" і акваторією трьох морів – ймовірно, включно з окупованою територією України.

Також, за попередньою інформацією, повторно була атакована Пермь.

У Латвії 7 травня впали два дрони, що залетіли з боку Росії. Про це з посиланням на отриману від Сил оборони країни Латвійським телебаченням інформацію пише ERR.

За інформацією LTV, обидва дрони впали в регіоні Латгалія. Тривогу оголошували в Балвському, Лудзенському і Резекненському краях.

У поліції повідомили про виклик на місце зберігання нафтопродуктів у Резекні. Пожежники встановили, що відкритого загоряння не було, але довелося охолоджувати один резервуар. Він був порожнім.

Подібне траплялося в Фінляндії, повітряний простір якої порушили українські дрони, ймовірно, під дією російського РЕБ.

Міністерство закордонних справ України звернулось до міжнародної спільноти щодо серйозного загострення гуманітарної ситуації в окремих районах тимчасово окупованих територій Херсонської області внаслідок злочинів окупантів, які порушують міжнародне гуманітарне право.

Гуманітарна ситуація в Олешках, Голій Пристані, а також Старій Збур’ївці та Новій Збур’ївці є критичною. Там повністю відсутні умови для забезпечення базових потреб місцевих мешканців, зокрема дітей.

"Російські окупанти штучно блокують виїзд людей і чинять перешкоди у постачанні базових споживчих товарів, продуктів харчування та медикаментів", - йдеться в повідомленні.

Агенція Bloomberg з посиланням на власні джерела стверджує, що цього тижня секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров має зустрітися у Маямі зі спеціальним посланцем Дональда Трампа Стівеном Віткоффом.

Це може означати повернення уваги США до питання урегулювання російсько-української війни. З кінця лютого переговорний процес фактично зупинився через зосередження Вашингтона на операції проти Ірану і наслідках кризи, спричиненої перекриттям Ормузької протоки.

Президент України Володимир Зеленський критично висловлювався про ситуацію, коли американські переговорники Стівен Віткофф і Джаред Кушнер кілька разів відвідували Москву та мали особисту розмову з диктатором Путіним - але жодного разу за цей час не приїхали до Києва.

