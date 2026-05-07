Також вибухи лунали в Брянській області.

У різних регіонах Росії вночі і вранці 7 травня лунали вибухи через дронову атаку. Мешканці Московської області повідомляли про роботу ППО в різних її частинах.

Зокрема, атаки зазнала військова частина в Наро-Фоминську в Московській області, а також Брянська область. Про це повідомив канал Exilenova+.

За інформацією каналу, в Наро-Фоминську дрони атакували комплекс "Нара", що належить міністерству оборони. Це масштабний об'єкт, розташований до кількох сотнях гектарів, призначений для зберігання вантажів і забезпечення автоматизованої військової логістики.