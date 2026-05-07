В четвер в Україні очікується 30° тепла, на заході можливі дощі та грози

7 травня в Україні буде тепла погода, місцями до +30°. Без опадів, лише в західних областях можливі дощі та місцями грози.

Про це інформує Український гідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 25-30°; на півдні та південному сході країни вночі 7-12°, вдень 20-25°.

На Київщині та в Києві без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 10-15°, вдень 25-30°; у Києві вночі 13-15°, вдень 27-29°.

Також, в більшості областей України 7 травня зберігається підвищена пожежна небезпека.