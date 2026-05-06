На ПП "Шегині" викрили спробу контрабанди сигарет до Польщі

У автівці виявили понад 6000 пачок сигарет.

Фото: прикордонна служба

На пункті пропуску «Шегині» прикордонники викрили спробу незаконного переміщення сигарет до Польщі.

Про це повідомили в ДПСУ.

"49-річний громадянин України на авто «Peugeot» прибув на кордон, де на транспорт спрацював службовий собака", - йдеться в повідомленні.

 Під час огляду, у подвійному днищі автомобіля виявили 6470 пачок сигарет без акцизу. Крім того, порушник перешкоджав діям правоохоронців, за це на нього склали адмінпротокол.

Орієнтовна вартість сигарет – близько 600 тис. грн, авто, яким перевозили контрабанду – 520 тис. грн. Загальна сума вилученого – понад 1,1 млн грн. 

Справу розслідуватимуть правоохоронних органам.

