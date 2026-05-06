Сили безпілотних систем уразили навчальний центр БпЛА, склади та командний пункт росіян

Підрозділи СБС завдали ударів по ворожих об'єктах.

Військовослужбовці Першого Окремого Центру безпілотних систем СБС за роботою
Фото: 1uas.army

Підрозділи Сил безпілотних систем завдали ударів по місцях зосередження особового складу та об'єктах матеріально-технічного забезпечення росіян.

Про це повідомляють Сили безпілотних систем.

"5 травня у Луганській області пілоти 9 батальйону "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразили пункт дислокації противника, а саме навчальний центр підготовки операторів БпЛА. Операцію проведено спільно з ЦСО "А" СБУ", – ідеться у повідомленні.

Також 413-й полк "Рейд" уразив склади матеріально-технічного забезпечення підрозділу зі складу 5-ї армії РФ у Донецькій області, а 1-й окремий центр – командно-спостережний пункт підрозділу БпЛА.

Операції проведено у координації з Центром глибинних уражень Сил безпілотних систем.

Також СБС показали кадри об’єктивного контролю з боку противника щодо нещодавнього ураження РЛС "Каста".

Військові наголошують: системні ураження навчальної, логістичної та командної інфраструктури знижують спроможність противника до підготовки особового складу, порушують забезпечення підрозділів і дезорганізують управління, що призводить до втрати боєздатності угруповань на визначених напрямках.

