Президент Володимир Зеленський анонсував посилення української піхоти та загальної спроможності Збройних сил України.
Про це глава держави повідомив у зверненні з нагоди Дня піхотинця.
Президент Зеленський наголошує: саме піхотні підрозділи є основою оборони України та тримають ключові позиції на фронті.
"Зараз, у травні, наше військове командування та Міністерство оборони, наш уряд впроваджують нові кроки, які дозволять Україні посилити піхотинців і нашу армію загалом.
Це більш сильні контракти для піхотинців, більш відчутний фінансовий ресурс, більше постачання всього необхідного обладнання, від FPV до НРК, а головне, це значно більша увага держави до піхоти".
Президент підкреслив, що кожен бій, який витримали українські піхотинці, є внеском у стійкість держави.
"Позиції нашої піхоти – це кров і біль, сміливість і гордість наших людей, які воюють і віддають життя за Україну”, – зазначив Зеленський.
Окремо глава держави вшанував пам’ять полеглих воїнів та подякував усім захисникам, які щодня забезпечують оборону країни.