Йдеться про посилення контрактних умов для піхотинців, збільшення фінансового забезпечення військових, розширення постачання необхідного обладнання.

Президент Володимир Зеленський анонсував посилення української піхоти та загальної спроможності Збройних сил України.

Про це глава держави повідомив у зверненні з нагоди Дня піхотинця.

Президент Зеленський наголошує: саме піхотні підрозділи є основою оборони України та тримають ключові позиції на фронті.

"Зараз, у травні, наше військове командування та Міністерство оборони, наш уряд впроваджують нові кроки, які дозволять Україні посилити піхотинців і нашу армію загалом.

Це більш сильні контракти для піхотинців, більш відчутний фінансовий ресурс, більше постачання всього необхідного обладнання, від FPV до НРК, а головне, це значно більша увага держави до піхоти".

Президент підкреслив, що кожен бій, який витримали українські піхотинці, є внеском у стійкість держави.

"Позиції нашої піхоти – це кров і біль, сміливість і гордість наших людей, які воюють і віддають життя за Україну”, – зазначив Зеленський.

Окремо глава держави вшанував пам’ять полеглих воїнів та подякував усім захисникам, які щодня забезпечують оборону країни.