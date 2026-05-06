Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Зеленський: Україна посилює підтримку піхоти – нові контракти, фінансування та забезпечення для військових

Йдеться про посилення контрактних умов для піхотинців, збільшення фінансового забезпечення військових, розширення постачання необхідного обладнання.

президент Володимир Зеленський
Фото: скріншот з відео

Президент Володимир Зеленський анонсував посилення української піхоти та загальної спроможності Збройних сил України.

Про це глава держави повідомив у зверненні з нагоди Дня піхотинця.

Президент Зеленський наголошує: саме піхотні підрозділи є основою оборони України та тримають ключові позиції на фронті.

"Зараз, у травні, наше військове командування та Міністерство оборони, наш уряд впроваджують нові кроки, які дозволять Україні посилити піхотинців і нашу армію загалом. 

Це більш сильні контракти для піхотинців, більш відчутний фінансовий ресурс, більше постачання всього необхідного обладнання, від FPV до НРК, а головне, це значно більша увага держави до піхоти". 

Президент підкреслив, що кожен бій, який витримали українські піхотинці, є внеском у стійкість держави.

"Позиції нашої піхоти – це кров і біль, сміливість і гордість наших людей, які воюють і віддають життя за Україну”, – зазначив Зеленський.

Окремо глава держави вшанував пам’ять полеглих воїнів та подякував усім захисникам, які щодня забезпечують оборону країни.

