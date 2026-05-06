Сирський перевірив підготовку бійців ДШВ на полігоні та зосередився на посиленні інструкторської ланки

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав полігон у тиловій смузі однієї з бригад Десантно-штурмових військ напередодні наради з питань якості підготовки особового складу.

Про це головком повідомив у Telegram.

Під час візиту генерал Сирський оглянув навчальні підрозділи, ознайомився з умовами проживання військових, матеріально-технічною базою та організацією підготовки. Також Сирський поспілкувався з курсантами, офіцерами та інструкторами.

За оцінкою головнокомандувача, рівень організації занять є високим. Він відзначив, що інструкторський склад має бойовий досвід і лідерські якості, що дозволяє забезпечувати якісний фаховий вишкіл безпосередньо в бойових підрозділах. Окремо підкреслюється, що система підготовки адаптується до змін у тактиці сучасного бою.

Показовим елементом перевірки стала тренувальна вправа з протидії ударним безпілотникам. Під час неї було застосовано навчальний FPV-дрон, який військовослужбовці умовно “знешкодили” за лічені секунди.

Водночас під час обговорень було зазначено, що в системі підготовки залишається низка проблемних питань. Шляхи їх вирішення розглянули під час відеоконференції за участю представників бойових підрозділів, органів військового управління та складових Сил оборони.

Окрему увагу приділили посиленню інструкторської ланки, адже саме рівень підготовки інструкторів безпосередньо впливає на якість навчання військовослужбовців. Також обговорювалося доукомплектування інструкторських посад у навчальних центрах і бойових частинах.

Під час наради заслухали доповіді щодо розвитку системи підготовки, зокрема роботи Школи підготовки інструкторів, створеної за підтримки фонду Повернись живим. Підготовка інструкторів базового рівня триває як в Україні, так і за кордоном у партнерських державах.

Окремо зазначено, що у першому кварталі 2026 року в навчальних центрах працювали 35 експертних груп для контролю якості навчальних програм. Цю практику планують продовжувати.

Також під час наради відбувся обмін бойовим досвідом між представниками різних підрозділів, зокрема 3-го армійського корпусу та корпусу НГУ “Хартія”. Їхні напрацювання у сфері базової загальновійськової підготовки можуть бути масштабовані у Збройних силах у разі підтвердження ефективності.

Окремо обговорювалося питання мотивації інструкторів, зокрема підвищення грошового забезпечення. За словами учасників наради, це є важливим фактором для розвитку якісної системи підготовки.