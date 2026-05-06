ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині на ворожій міні підірвався цивільний, – ОВА

Чоловік натрапив на вибухонебезпечний предмет біля власного подвір'я.

На Сумщині на ворожій міні підірвався цивільний, – ОВА

У Великописарівській громаді Сумської області на ворожій міні підірвався 69-річний чоловік.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Відомо, що чоловік натрапив на міну біля свого подвірʼя, яку росіяни імовірно скинули міну з дрона.

"Чоловік отримав надважкі поранення і загинув на місці. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого", – ідеться у повідомленні.

Очільник ОВА закликає мешканців Сумщини бути максимально обережними та не наближатися до невідомих предметів. "Не чіпайте їх і одразу повідомляйте поліцію або рятувальників. Найвищий ризик – у населених пунктах поблизу кордону".

