Більшість українців оптимістично оцінюють майбутнє країни, але частка песимістів зросла, - опитування

Українці вірять, що через 10 років Україна стане процвітаючою країною в складі ЄС.

Фото: EPA/UPG

Рівень оптимізму українців щодо майбутнього країни трохи знизився з січня 2026 року, але лишається доволі високим. 

Про це свідчать результати опитування КМІС.

Так, 63% українців оптимістично оцінюють майбутнє України (у січні – 66%). Натомість частка песимістів – 25% (було – 22%).

Фото: КМІС

Українців також запитували,  що є більшою загрозою для розвитку України – корупція у владі чи російська воєнна агресія. Так,  54% назвали корупцію. Воєнну агресію як більшу загрозу (порівняно із корупцією) вважають 39% респондентів. Ще 7% не змогли визначитися із відповіддю.

Ще одне питання - яким бачать майбутнє ті, для кого корупція чи війна є більшою загрозою. Отже, серед тих, для кого більшою загрозою є війна, помітно більш оптимістичні щодо майбутнього країни – серед них 72% є оптимістами і 16% є песимістами. Натомість серед тих, хто в першу чергу говорить про корупцію, 57% є оптимістами і 32% є песимістами.

 

