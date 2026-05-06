Зеленський привітав військових з Днем піхоти

Президент Володимир Зеленський привітав захисників України з Днем піхотинця і подякував їм за бойову роботу.

Про це він написав у Telegram.

"Хоч би що відбувалося, завжди лінія фронту й позиції України саме там, де наші піхотинці. Фундамент війська, усі ті, хто фізично тримає і відновлює позиції. Мотопіхотні, штурмові, гірсько-штурмові, механізовані, стрілецькі підрозділи. Підрозділи, які на землі своєю силою, своїми діями, своєю стійкістю визначають, чий прапор на цій землі", - зазначив Зеленський.

"Дякую кожному нашому воїну, усім бойовим бригадам, які роблять максимум, щоб знищувати окупанта й захищати Україну. Дякую всім, хто дає Україні необхідні фронтові результати. З Днем піхоти! Слава нашим воїнам! Слава Україні!", - додав президент.

Нагадаємо, вперше в Україні відзначили День піхоти в 2019 році.