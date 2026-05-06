Внаслідок обстрілів є нові знеструмлення в Донецькій, Запорізькій і Харківській областях

Обмеження постачання не очікують, але закликають ощадливо споживати електроенергію в пікові години.

Внаслідок російських дронових атак та обстрілів енергетичної інфраструктури прифронтових регіонів вранці середи є нові знеструмлення у Донецькій, Запорізькій та Харківській областях. Скрізь, де дозволяють безпекові умови, вже розпочали відновлення.

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Станом на 09:30, його рівень був на 2,4% нижчим, ніж в цей час попереднього дня – у вівторок, повідомили в Укренерго.

"Причина – ясна погода в усіх регіонах, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі", – пояснили енергетики.

Вчора, 5 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 4 травня. Причина змін – утримання теплої погоди на всій території України.

Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 17:00. У вечірні години зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Укренерго закликало обмежити користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.