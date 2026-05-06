У Сумах внаслідок російської атаки травмовано двоє людей

У вівторок Суми майже весь день перебували під російським обстрілом ударними безпілотниками. Повітряні тривоги з невеликими перервами лунали практично з 9 ранку і до пізнього вечора.

Як пише Державна служба з надзвичайних ситуацій у своєму Telegram, у місті двоє травмованих. Пошкоджено житловий сектор та цивільну інфраструктуру.

Рятувальники працювали на трьох різних локаціях. Роботи з ліквідації наслідків обстрілу доводилося постійно переривати через загрозу повторного влучання. У таких складних умовах усі пожежі вдалося ліквідувати.