Головне за вівторок, 5 травня: 20 загиблих у Запоріжжі, Дніпрі та Краматорську, 155 боєзіткнень

Росіяни атакували керованими авіабомбами кілька підприємств Запоріжжя.

За оновленими даними станом на 20:59 було відомо про 12 загиблих та вже 37 поранених. Люди продовжують звертатися до лікарів.

Рятувальники ліквідували усі осередки пожеж на місцях влучань.

Сьогодні близько 17:00 росіяни скинули три фугасні авіабомби по центру міста Краматорськ на Донеччині.

За оновленими даними від ДСНС станом на 20:39 було відомо про 5 загиблих та 12 поранених.

На місці атаки виникла пожежа 8 легкових автомобілів і будівлі закладу освіти. Пошкоджені багатоквартирні будинки та автомобілі.

Сьогодні близько 20:00 год росіяни атакували Дніпро. Троє людей загинули.

За оновленою інформацією від ОВА, станом на 21:35 кількість постраждалих збільшилася до 16 людей. 14 поранених госпіталізували. Четверо чоловіків – у важкому стані.

Унаслідок атаки зайнялася пожежа на підприємстві.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 5 травня на фронті відбулося 155 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку ворог здійснив 34 атаки, на Гуляйпільському – 18.

Близько 13.00 год 5 травня росіяни атакували Нікопольський район.

Унаслідок ворожих ударів загинула одна людина, тринадцять зазнали поранень.

Росіяни атакували безпілотниками підприємство у Нікополі. Загинув 27-річний працівник. В епіцентрі вибуху також опинився 56-річний чоловік – його у важкому стані госпіталізовано до лікарні.

Будь-які виборчі процедури в Україні можуть бути проведені лише за умови миру з реальними гарантіями безпеки, а не під час короткострокових непідкріплених безпекою ceasefire.

Про це на засіданні робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів в особливий або повоєнний період заявив голова групи та перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, передає кореспондентка Lb.ua.

"Ми маємо знову повторити, і ми повторимо це, і будемо скільки треба повторювати, що під час відкритих воєнних дій, відкритої стадії конфлікту і в рамках воєнного стану неможливо проводити будь-які виборчі процедури, і це не є безпечно для громадян України в першу чергу", - підсумував Корнієнко.

Пулітцерівська премія оголосила лауреатів цього року. Список переможців опубліковано на сайті премії.

У категорії "Журналістика" в різних підкатегоріях нагороди отримали газета The Washington Post, The Minnesota Star Tribune, колектив The New York Times, журналісти С'юзі Нільсон, Меган Фан Мансі і Сару ДіНаталі з San Francisco Chronicle. Зокрема WP нагородили “за те, що розкрили завісу таємниці навколо хаотичної реформи федеральних агентств адміністрацією Трампа та детально зафіксували вплив скорочень на людей та наслідки для країни”.

